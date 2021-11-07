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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

شبورة مائية
شبورة مائية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتباراً من هذا الأسبوع سيكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من و إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هذه المناطق بالفعل تعرضت للشبورة المائية الكثيفة.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن سبب هذه الشبورة الكثيفة هو تأثرنا بمرتفع جوي في مرتفعات الجوى العليا على ارتفاع 5 كيلو من سطح الأرض مع وجود نسبة رطوبة مرتفعة فى طبقات قريبة من الأرض وهو ما يعمل على تكون الشبورة المائية الكثيفة.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذلك سيستمر معنا على الأقل خلال اليومين القادمين الاثنين والثلاثاء، لافتة إلى أنه حتى الآن لا يوجد مؤشرات لإغلاق أى طرق أو محاور ولكن غداً يمكن مع انخفاض الرؤية يكون هناك غلق بعض الطرق وهو ما يعود إلى الادارة العامة للمرور، مؤكدة أنه يتم عمل تحذير لكل المحافظات فى حالة اغلاق الطرق حفاظاً على أرواح المواطنين.

هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية نسبة رطوبة مرتفعة الشبورة المائية الكثيفة دكتور إيمان شاكر انخفاض الرؤية الادارة العامة للمرور

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