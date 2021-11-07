النصر السعودي يدرس إقامة معسكر داخلي لتجهيز اللاعبين في فترة التوقف

تدرس إدارة نادي النصر السعودي، دخول الفريق في معسكر داخلي، خلال فترة التوقف الدولية الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، تدرس إدارة النصر بالاتفاق مع الجهاز الفني للنصر، إجراء معسكر داخلي في إحدى المدن السعودية خلال فترة التوقف الجارية من أجل تجهيز اللاعبين غير المنضمين إلى المنتخبات، والمصابين.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفريق، يرغب في لعب مباراة ودية خلال المعسكر الداخلي، استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومسح الصورة السيئة التي ظهر عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، في مقر النادي، يحتاج إلى ثلاثة أسابيع لبدء التدريب عليه، إذ يشهد حاليًّا أعمال صيانة، كما أن ملعب “مرسول بارك” غير متاح للسبب ذاته.

ومنح بيدرو لاعبيه إجازةً لمدة أربعة أيام بعد الخسارة 0ـ1 أمام الشباب، أمس الأول، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ 11 من الدوري، على أن يعاودوا تدريباتهم الأربعاء المقبل.