الرئيس السيسي يتابع مشروعات النقل الذكي بالملاحة البحرية.. فيديو

تمثيل مصر في المحافل الدولية..

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شرحا لـ منظومة النقل الذكي البحري، من أحد مهندسي مشروعات النقل الذكي، بحضور وزير النقل، وعدد من الوزراء الآخرين.

وأكد المهندس البحري للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر النقل الذكي في دورته الرابعة، أن المشروعات الجديدة تهدف لتنظيم وإدارة الملاحة، تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي عقدتها مصر مع دول العالم، بالإضافة أنها تمثل مصر في المحافل الدولية، إلى جانب مشروعات أخرى لمتابعة الحالة الفنية للسفن.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.