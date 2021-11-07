الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبادل أطراف الحديث مع رؤساء الشركات العالمية.. فيديو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى حوارا مع رؤساء الشركات، خلال جولته التفقدية بفعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.