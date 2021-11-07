عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دخلت التريند.. من هي معجبة عمرو دياب الغامضة ؟

صدى البلد

بعد انتشار صورة للفنان عمرو دياب وهو يتطلع إلى إحدى الفتيات في لقاء تليفزيوني له خلال إحيائه حفلا في اكسبو دبي قبل أيام، أصبحت الصورة تريند على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأثارت جدل حول هوية الفتاة ونظرتها للفنان عمرو دياب .

فنانة تونسية 

ظهرت الفتاة  أميرة بو ربيع في مقابلة مع برنامج ET بالعربي من داخل منزلها في دبي “ قائله: أنا الفتاة الخفية من Expo دبي 2020 ، أنا تونسية الجنسية كما هو واضح من اللهجة، واسمي أميرة ، أنا سوبر فان لعمرو دياب، ومقيمة في دبي بشتغل،  كنت مع محبي عمرو دياب ومتوقعتش التريند، وبعدين صار و كان كتير حلو ”.

وتابعت “  كنت ملكة جمال جامعات تونس من 10 سنوات، وعملت بعض الإعلانات، وحبوا يدخلوني مجال التمثيل لكن كنت مركزة على تعليمي، مكنتش مركزة في هذا المجال  لو الآن جاتلي الفرصة منرفضهاش ”. 

تصدر جوجل .. قصة اعتزال رابح صقر وكيف تسبب فى صلح عمرو دياب وسالم هندى

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

عمرو دياب برنامج ET بالعربي إكسبو دبي دبي ملكة جمال جامعات تونس

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يشعل انستجرام بصور جديدة من حفلته في دبي

حذفت الفيديو .. انتقادات لـ عمرو دياب بسبب فلتر مع موديل لبنانية

ترشيحاتنا

تصل للفصل.. مكافحة الإدمان: إجراء جديد للموظفين المتعاطين في ديسمبر

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط ليفربول بثلاثية أمام وست هام

سيدة تستغيث: طليقي خطف ولادي الصغيرين وبيخلي ابني الكبير يضربني

فضائح مهلكة .. اتهامات جديدة بالفساد تضرب حكومة بوريس جونسون في بريطانيا

مسئول أمريكي: واشنطن بصدد رسم قواعد تضبط التنافس مع الصين

غياب نجوم الفن عن عزاء الفنان الراحل أحمد عبد الحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

فشلا في اغتصابها | تفاصيل قتل طفلين لرضيعة في سوهاج

بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية.. ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد.. فيديو

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

أمطار مصحوبة بالثلوج.. شاهد الجليد يغطي شوارع مدينة الطائف في السعودية|فيديو وصور

فيديو

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

اﻟﻤﺰﻳﺪ