دخلت التريند.. من هي معجبة عمرو دياب الغامضة ؟

بعد انتشار صورة للفنان عمرو دياب وهو يتطلع إلى إحدى الفتيات في لقاء تليفزيوني له خلال إحيائه حفلا في اكسبو دبي قبل أيام، أصبحت الصورة تريند على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأثارت جدل حول هوية الفتاة ونظرتها للفنان عمرو دياب .

فنانة تونسية

ظهرت الفتاة أميرة بو ربيع في مقابلة مع برنامج ET بالعربي من داخل منزلها في دبي “ قائله: أنا الفتاة الخفية من Expo دبي 2020 ، أنا تونسية الجنسية كما هو واضح من اللهجة، واسمي أميرة ، أنا سوبر فان لعمرو دياب، ومقيمة في دبي بشتغل، كنت مع محبي عمرو دياب ومتوقعتش التريند، وبعدين صار و كان كتير حلو ”.

وتابعت “ كنت ملكة جمال جامعات تونس من 10 سنوات، وعملت بعض الإعلانات، وحبوا يدخلوني مجال التمثيل لكن كنت مركزة على تعليمي، مكنتش مركزة في هذا المجال لو الآن جاتلي الفرصة منرفضهاش ”.

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