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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مصر الجديدة يستغيثون لهذا السبب

صدى البلد

أرسل القارئ علاء هلال شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، يتضرر فيها من انتشار القمامة.

وقال: “برجاء المعاينة على الطبيعة لشارع أحمد أمين من ميدان سانت فاتيما بمصر الجديدة وحتى محمد شفيق أمام نادى الغابة، الشارع كله قمامة وإشغالات وركن سيارات على شمال الطريق وفوق الرصيف ومياه بالحديقة مفتوحة وناموس متوحش والأشجار كبيرة وتحتاج إلى تقليم”.

وأضاف أن الحديقة فى الشارع كبيرة وتحتاج إعادة تخطيط لأنه شارع رئيسى ومهم ويختصر الطريق إلى ميدان هليوبوليس مباشرة بدلا من الزحمة عند ميدان تريومف وتكدس الطريق عند دخول محمد شفيق من ميدان تريومف أمام البنك الأهلى.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعودة المظهر الحضاري لها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مصر الجديدة بين الناس صدى البلد رسالة انتشار القمامة قمامة

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