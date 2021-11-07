خبير أثري: تطوير قرية الفواخير يتماشى مع فلسفة الدولة.. فيديو

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة، إن قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط هى إحدى القرى العريقة في صناعة الفخار، وتطوير هذه المنطقة بالتحديد يتماشى مع فلسفة الدولة والرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية.

وأضاف الدكتور أحمد بدران، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية “تن”، أن قرية الفواخير اشتهرت بإنتاج الفخار، وذلك لأنها كان لديها أمهر صناع الفخار، ولكن صناعة الفخار كانت تتم بأسلوب قديم وبدائي بدون تطوير، وحاليًا تم دعمهم بأدوات تساعدهم على الإنتاج بصورة أفضل، منها الأفران ذات الإشعال الذاتي التي تعمل بالغاز.

وأوضح أن المواد التي تستخدم الآن في صناعة الفخار هى مواد صديقة للبيئة على عكس المواد الملوثة للبيئة التي كانت تستخدم في السابق، لافتا إلى أنه تمت التوصية بعمل أرفف لعرض الفخار بطريقة مميزة.

وأشار إلى أن صناعة الفخار ارتبطت بالمصريين القدماء والحضارة المصرية القديمة.



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