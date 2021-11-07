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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تاجر عملة في قبضة الأمن بالدقهلية

كلبش
كلبش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

 

وذلك من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية" من المواطنين بنطاق مركز شرطة المنزلة بسعر أقل من سعر الصرف ، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك مستفيداً من فارق سعر العملة فضلاً عن بيع العملة الأجنبية لبعض التجار راغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية رائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى لمكافحة الجريم

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