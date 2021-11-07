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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

٣ لصوص وراء سرقة لودر من سائقه بالقاهرة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

ضبط رجال مباحث القاهرة، ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة لودر بالإكراه من سائق .

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من سائق لودر، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بتضرره من تاجر لوادر، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وآخران لقيام أحدهم باستدراجه لموقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بدعوى القيام بأعمال تسوية باللودر قيادته وعقب وصوله  للمكان فوجىء بسيارة يستقلها المشكو فى حقهم قام قائدها بقطع الطريق عليه وأجبروه على الترجل من اللودر قيادته .

كما تبين أنهم تعدوا عليه بالضرب واصطحبوه داخل السيارة قيادتهم كرهاً عنه وقام أحدهم باستقلال اللودر الخاص به وتوجهوا به إلى منطقة كائنة بنطاق مدينة العبور بالقليوبية واستولوا منه على مبلغ مالى ، وعقب ذلك تخلوا عنه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها بالإشتراك مع آخران زوج شقيقته وسائق لودر "يعمل طرفه"، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات وأقر المتهم الأول أنه استعان بالمتهمين الأخرين لإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه ووالده،وأيد المتهمان الآخران ما جاء بأقواله .

تم بارشادهم ضبط اللودر المستولى عليه بمكان إخفائه ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر ، واتهمهم بسرقته بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال مباحث القاهرة ث ة لودر بالإكراه لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

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