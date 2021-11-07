لجان حقوق الإنسان بالداخلية تتفقد المواقع الشرطية بالإسكندرية

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن الإسكندرية- مراكز إصلاح وتأهيل "الإسكندرية – برج العرب").

وذلك استمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر,وكفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

شارك فى اللجنة فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية من جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.



كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الإجتماعية (لرعاية الأيتام) بنطاق المحافظة وتوزيع عدد من الهدايا العينية ، وتوقيع الكشف الطبى على المقيمين بهم وصرف العلاج اللازم لهم .

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان،

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