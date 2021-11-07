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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حاكم الشارقة يوجه بدعم دور نشر معرض الكتاب بـ 4.5 مليون درهم

الشيخ سلطان بن محمد
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

وجه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبلغ 4.5 مليون درهم لاقتناء أحدث الإصدارات والكتب من دور النشر المشاركة في الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

 

وتهدف منحة حاكم الشارقة إلى تزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بمختلف الإصدارات الحديثة في كافة المجالات العلمية والأدبية والثقافية العربية والأجنبية وتحديث المحتوى المعرفي للمكتبات التي تشكل مرجعاً رئيسياً للباحثين والقراء في إمارة الشارقة.

 

كما تسهم المنحة في دعم صناع النشر من مختلف الدور العربية والأجنبية المشاركة في المعرض لهذا العام والتي بلغت 1632 ناشراً عربياً وأجنبياً من 83 دولة، وتقدم دور النشر إصدارات ثقافية متنوعة تغطي كافة المجالات والاهتمامات والفئات العمرية. 

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