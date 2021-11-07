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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

عمر مرموش
عمر مرموش

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، علي استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب استعدادا لخوض مواجهتى أنجولا والجابون فى الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال وائل جمعة في تصريحات خاصة، أن استبعاد عمر مرموش جاء بسبب استمرار معاناته من الإصابة القوية التى لحقت به فى أنكل قدمه وحاجته إلى المزيد من الوقت من أجل العودة من جديد.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا والجابون يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والسادسة، من تصفيات المونديال.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون، عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجتهي أنجولا والجابون كالتالي:
حراس المرمى:
محمد الشناوي (الأهلي).
محمد أبو جبل (الزمالك).
محمد صبحي (فاركو).
محمود جاد (إنبي).

الدفاع:
أكرم توفيق (الأهلي). 
أحمد فتحي (بيراميدز).
أحمد حجازي (الاتحاد السعودي).
أحمد ياسين (البنك الأهلي). 
أيمن أشرف (الأهلي).
محمود علاء (الزمالك). 
أحمد فتوح (الزمالك).
محمد حمدي (بيراميدز).
محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط:
محمد النني (أرسنال الإنجليزي).
حمدي فتحي (الأهلي).
عمرو السولية (الأهلي).
إمام عاشور (الزمالك).
عبد الله السعيد (بيراميدز).
مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم:
عمر مرموش (شتوتجارت الألماني).
محمد شريف (الأهلي).
أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي).
مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي).
مروان حمدي (سموحة).
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).
محمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

 

 

 

 

وائل جمعة منتخب مصر عمر مرموش كأس العالم قائمة منتخب مصر

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