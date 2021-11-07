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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية في الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال الجارية بالمنطقة التجارية اللوجستية والخدمية والمُقامة على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية "المصرية بلازا" بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع وزارة التموين وقطاع التجارة الداخلية وأحد المطورين. 

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثان الزقازيق، والمهندس علاء شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة ناينتي ناين للتطوير العقاري.

وقدم المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية ومرافقيه للمشروع، وتمت الإشارة إلى أن المشروع يضم جراجا من دورين على مساحة 10 آلاف متر. 

وأوضح أنه يعد أول جراج هيدروليكي متعدد الطوابق من نوعه بالزقازيق يسع 860 سيارة، والدور الأول يضم سلسلة تجارية ضخمة، كما يضم 2 صيدلية و2 بنك وأكثر من 20 محلا تجاريا على وجهة رئيسية تمتد لنحو 160 مترا، والدور الأول العلوي يتكون من سوق مخصص لمحال بيع الذهب  والأزياء والموضة، والدور الثاني يتكون من ساحة مخصصة للفود كورت والتي تضم سلسلة من أشهر البراندات العالمية، بالإضافة لمنطقة مخصصة للأطفال مؤمنة بالكامل ومصممة طبقا للمقاييس العالمية على مساحة ضخمة تصل إلى 2000 متر وصالة بولينج، والدور الثالث سيتم تخصيصه للترفيه، حيث يضم 6 قاعات سينما وقاعتين vip، وعددا من المحال التجارية. 

ونوه إلى أن السطح يتكون من منطقة خضراء مفتوحة تمتد لمسافة 3000 متر وتضم نافورات راقصة وصالات رياضية ومطاعم وكافيهات، بالإضافة إلى المنطقة الطبية وتتكون من طابقين وتشمل أكثر من 150 عيادة تصلح لجميع الأنشطة والتخصصات الطبية، وبمساحات تتراوح من 48 وحتى 150 مترا، والمنطقة الفندقية عبارة عن جزء مخصص للقطاع الفندقي يضم 70 غرفة فندقية مزودة بخدمات مخصصة تشمل مطاعم خاصة وصالات رياضية.

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وأكد محافظ الشرقية على مسئول الشركة المنفذة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع وتحقيق نسب تنفيذ متقدمة لإسراع دخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم جميع المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

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