زي النهاردة.. مصر تكتسح تونس برباعية نظيفة في تصفيات مونديال 90 "نوستالجيا"

اكتسح منتخب مصر الوطني بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري يوم 7 نوفمبر عام 1989 نظيره منتخب تونس برباعية نظيفة علي ستاد المنزه.

جاء ذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض اللقاء الحاسم المؤهل لمونديال إيطاليا 90.

أهداف لاعبي المدرب محمود الجوهري حملت توقيع كل من أحمد الكاس في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول ثم أضاف كل من جمال عبد الحميد وأحمد رمزي هدفين في الدقيقتين 17 و 36 من الشوط الثاني.

قبل أن يختتم طاهر أبو زيد الرباعية بالهدف الرابع و الذي سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

ليكون الفوز الكبير مصدر تفاؤل كبير لجماهير الكرة المصرية قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الجزائر.

جاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

“احمد شوبير فى حراسة المرمى، إبراهيم حسن وهانى رمزى وهشام يكن وربيع ياسين وبدر رجب وهشام عبد الرسول وأحمد الكاس وطارق سليمان وياسر فاروق وحسام حسن”.