شاهد.. شريف منير برفقة زوجة الشهيد أحمد المنسي وأولاده

نشر الفنان شريف منير، صورتين برفقة زوجة أولاد الشهيد أحمد المنسى أثناء تكريمهم من جامعة حلوان الأسبوع الماضي.

وعلق شريف منير على الصورة، وكتب “صوره تجمعني أنا وزوجة الشهيد البطل أحمد المنسي و أولاده الأسبوع الماضي أثناء تكريمنا من جامعة حلوان . شرف عظيم ”.

وفي سياق آخر، كان الفنان شريف منير كشف عن سبب مغادرته مهرجان الجونة والعودة للقاهرة وأيضا تركه لقاعة عرض فيلم ريش الذي عرض خلال فعاليات المهرجان.

وكتب شريف منير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" توضيح، أنا لم أغادر مهرجان الجونة.. أنا غادرت قاعة العرض لإني عندي تحفظ على فيلم ريش".

تابع شريف منير :" مغادرتي الجونه .. ده كان ميعاد رجوعي المتفق عليه مع إدارة المهرجان .. من قبل الذهاب ".