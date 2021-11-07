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رئيس التحرير
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برلمان

نائب محافظ المنوفية: دعم حركة الاقتصاد والاستثمار أولوية لتنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن التنسيقية تولي أولوية قصوى للملف الاقتصادي، لإيمانها بأن الاقتصاد أساس لنهضة الدول، وفي سبيل ذلك تسعى التنسيقية إلى خفض المعوقات وتذليل العقبات، من خلال فرق للتواصل مع كافة جهات الاستثمار في العالم لمساعدة وتحسن الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى التواصل مع ممثلين التنسيقية من خلال الآليات التشريعية عبر مجلسي النواب والشيوخ للتقدم بمقترحات تشريعات تسهم في تعزيز الاستثمار وتسهم في زيادة فرص العمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة.

أكد "موسى"، خلال كلمته على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وتنسيقية شباب الأحزاب، أن دعم حركة الاقتصاد والاستثمار أولوية للتنسيقية داخل مجلسي النواب والشيخ، وتأمل التنسيقية أن تقدم المزيد من التعاون ودعم حركة الاستثمار والاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية البروتوكول في تنظيم بيئة الاستثمار المصري وخلق بيئة متوازنة تحقق عائدا لكافة المواطنين.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقعت بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بمصر الجديدة، بهدف التنسيق والتعاون لبحث مشاكل الاستثمار في مصر، واقتراح تشريعات تُحسن من بيئة الاستثمار، وتعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.

حضر التوقيع، والذي عقد مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور محرم هلال، وأعضاء المكتب التنفيذي، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية عضو مجلس أمناء التنسيقية، وسهى سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر التنسيقية، وحنان وجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وغادة علي عضو مجلس النواب وعضو التنسيقية ومحمد مطر عضو مجلس النواب أمين سر لجنة حقوق الإنسان عضو التنسيقية، وأسامة الرفاعي وباسم لطفي وريم القاضي ومصطفى الجمل وجهاد سيف أعضاء التنسيقية.

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