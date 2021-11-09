قصة أمريكي تزوج ابنته وأنجب منها.. والنهاية مأساوية

تزوج رجل من ابنته البالغة من العمر 20 عاما بعد أن "تنافست" مع شقيقاتها على ممارسة الجنس معه.

وبدأ ترافيس فيلدجروف، من ولاية نبراسكا الأمريكية، علاقة جنسية مع ابنته سامانثا كيرشنر، بعد 3 سنوات من مقابلتها لأول مرة، ولكن انتهى بهما الأمر في السجن.

وتفاخر ترافيس وسامانثا، بارتباطهما، على موقع "فايسبوك" وحتى أنهما تزوجا بشكل غير قانوني.

لقاء لأول مرة

وكان ترافيس قد ترك ابنته وهي عمرها عامين، ليقابلها مرة وأخرى وهي في عمر 17 وبمجرد بلوغها 20 عاما، دخل في علاقة جنسية معها وأعلن زواجهما بشكل غير قانوني.

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