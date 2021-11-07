برلماني: مشروعات تطوير الطرق والنقل الذكي هدفها الأول خدمة المواطن

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن منظومة النقل والمواصلات تشهد تطورا غير مسبوق من حيث رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور من أجل إحداث السيولة المرورية وغيرها من الفوائد التي تنعكس بالإيجاب علي الاقتصاد الوطني.

وأضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي بشأن إقامة منطقة خدمات متكاملة بمختلف الطرق والمحاور هدفها الأول خدمة المواطن والتسهيل عليه في عملية الانتقالات أو نقل البضائع بالنسبة للمستثمرين.

وعن منظومة النقل الذكي، أشار البرلماني، إلها أن هذه الخطة ضمن الجهود المبذولة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي طبقتها الدولة بمختلف القطاعات، كما تأتي تزامنا مع الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، مما يدل علي الاهتمام بملف الطاقة النظيفة من خلال توطيد وسائل نقل صديقة للبيئة معقبا " لازم نعمل حاجة تتلاءم مع البيئة الحضارية الجديدة".

واختتم النائب حديثه، قائلا : كما أن تطوير الطرق يفتح فرص استثمارية عديدة سواء للباحثين عمل أو أصحاب المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وأطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لاسيما طريق الصعيد الحر بإجمالي طول حوالي 160 كم، حيث وجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل ذات الصلة والصيانة الدورية لتلك الطرق والمحاور والكباري لضمان استدامة جودتها إلى جانب تنفيذ أكبر توسعة ممكنة لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، فضلاً عن إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة بما فيها تغطية شبكات المحمول ونقاط الإسعاف والنجدة وغيرها بما يتيح توفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور.

كما تم استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمساحات الفضاء غير المستغلة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن سير العمل بمشروع أبراج بورسعيد، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الهيئة الهندسية بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام التطوير العقاري.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة الجلالة والامتداد المستقبلي لمناطق الاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومنشآت، لاسيما منطقة المشتل المركزي للأشجار والأزهار على مساحة 1000 فدان لإمداد العاصمة الإدارية بكافة الزراعات المتنوعة المطلوبة للتنسيق الحضاري والجمالي لأحيائها ومناطقها المختلفة وعلى نحو يتسق مع المعايير البيئية الحديثة.