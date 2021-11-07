عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشروعات تطوير الطرق والنقل الذكي هدفها الأول خدمة المواطن

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن منظومة النقل والمواصلات تشهد تطورا غير مسبوق من حيث رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور من أجل إحداث السيولة المرورية وغيرها من الفوائد التي تنعكس بالإيجاب علي الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي بشأن إقامة منطقة خدمات متكاملة بمختلف الطرق والمحاور هدفها الأول خدمة المواطن والتسهيل عليه في عملية الانتقالات أو نقل البضائع بالنسبة للمستثمرين.

 

وعن منظومة النقل الذكي، أشار البرلماني، إلها أن هذه الخطة ضمن الجهود المبذولة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي طبقتها الدولة بمختلف القطاعات، كما تأتي تزامنا مع الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، مما يدل علي الاهتمام بملف الطاقة النظيفة من خلال توطيد وسائل نقل صديقة للبيئة معقبا " لازم نعمل حاجة تتلاءم مع البيئة الحضارية الجديدة".

 

واختتم النائب حديثه، قائلا : كما أن تطوير الطرق يفتح فرص استثمارية عديدة سواء للباحثين عمل أو أصحاب المشروعات.

 

برلمانية تشيد بجهود الدولة في عهد الرئيس السيسي لتطوير منظومة النقل

السيسي لكبرى شركات وسائل النقل: لدينا بنية أساسية حديثة ونتطلع لزيادة الاستثمارات

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

 

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

 

وأطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لاسيما طريق الصعيد الحر بإجمالي طول حوالي 160 كم، حيث وجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل ذات الصلة والصيانة الدورية لتلك الطرق والمحاور والكباري لضمان استدامة جودتها إلى جانب تنفيذ أكبر توسعة ممكنة لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، فضلاً عن إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة بما فيها تغطية شبكات المحمول ونقاط الإسعاف والنجدة وغيرها بما يتيح توفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور.

 

كما تم استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمساحات الفضاء غير المستغلة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن سير العمل بمشروع أبراج بورسعيد، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الهيئة الهندسية بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام التطوير العقاري.

 

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة الجلالة والامتداد المستقبلي لمناطق الاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومنشآت، لاسيما منطقة المشتل المركزي للأشجار والأزهار على مساحة 1000 فدان لإمداد العاصمة الإدارية بكافة الزراعات المتنوعة المطلوبة للتنسيق الحضاري والجمالي لأحيائها ومناطقها المختلفة وعلى نحو يتسق مع المعايير البيئية الحديثة. 

الطرق النقل الرئيس السيسي العاصمة الإدارية الجديدة التحول الرقمي فرص استثمارية اصحاب المشروعات

ترشيحاتنا

بيونج يانج تجري تدريبات عسكرية في أعقاب المناورات الحربية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

مؤسس تيليجرام يقدم خدمة جديدة مدفوعة.. لهذا الغرض

باستثمارات 100 مليون جنيه .. إيجوث تعيد تأهيل فندق نفرتاري أبوسمبل بأسوان

بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية..ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد..فيديو

التحالف العربي يعلن مقتل 138 حوثياً وسط اليمن خلال الـ24 ساعة

حقائق ومعلومات.. الآثار السلبية لتعاطي المخدرات وارتباطها بالأمراض النفسية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

مصرع 12عنصرا إجراميا في أسوان بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

معركة بالأسلحة الثقيلة..الداخلية تقضي على أخطر التشكيلات العصابية ومقتل الزعيم و11آخرين بالصعيد

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

وائل جمعة لـ "صدى البلد": استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار مصحوبة بالثلوج.. شاهد الجليد يغطي شوارع مدينة الطائف في السعودية|فيديو وصور

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

ضربة صاعق كهربائي تشعل النار في جسد مواطن داخل قسم شرطة أمريكي

فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ