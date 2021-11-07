شاهد.. للمرة الأولى فعاليات بطولة العالم لدريفت السيارات 2021 في مصر

شهدت بطولة ريد بُل كار بارك دِرفت في نسختها الأخيرة التي أقيمت في ساحة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة، مصر 2021 ، حماسة شديدة من قبل الأبطال المشاركين.
وتواجد 6000 مشاهد، التفوا حول التراك الذي يزينه أعالم 13 دولة يشارك لعبوها في البطولة، وسيطر أبطال العرب على المراكز الأربعة الأولى .
وبعد منافسة قوية مع أبطال اللعبة حول العالم، استطاع المتسابق العُماني أحمد العامري – الذي يمثل دولة قطر - حسم اللقب العالمي لبطولة ريد بُل كار بارك دِرفت في نسختها الأخيرة التي أقيمت في ساحة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة، مصر 2021.
كان العامري الملقب بملك الدِرفت القطري تأهل للنهائيات العالمية بعد حصوله على المركز الأول في منافسات ريد بٌل كار بارك دِرفت المحلية في قطر، واستطاع بعد ثالث جولات حسم اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه في النسخة التي أقيمت أول مرة على أرض مصر.
فقد تأهل في المركز التاني الأردني عبد هللا أبو حسين، ثم العُماني هيثم الحديدي في المركز الثالث وأخيرا الأردني أنس الحلو في المركز الرابع.
وأحيا فريق شارموفرز الحفل الافتتاحي للبطولة، وتفاعل الحضور مع أغنياته التي أضافت أجواء حماسية كبيرة قبل انطلاق المنافسات في تمام الثانية ظهًرا، التي استمرت قرابة 3 ساعات تم الإعلان بعدها عن أبطال العالم الجدد في نسخة رائعة من البطولة التي تقدمها ريد بُل للعالم كل عام .
انطلقت الجولة الأولى بمشاركة جميع المتسابقين، ومع نهاية الجولة قدم الأردنى أداء مذهلًا وحصل به على المركز الأول مؤقتًا، وتأهل مواطنه عبدهللا أبو حسين ثالثا.
أصبحت المنافسة أكثر صعوبة؛ وأظهر المتأهلون الثمانية أفضل مهاراتهم أمام لجنة التحكيم التي تضم حكاما من كل من لبنان وأوكرانيا وموريشيوس، وتأهل بعدها أربعة مشاركين فقط للجولة الثالثة والأخيرة، لم يكن من بينهم البطل المصري هشام الخطيب.
واستعرض بين الجولات أسطورة رياضة الدِرفت اللبناني عبدو فغالي بسيارته بمصاحبة لاعب الدراجات البخارية المصري رامي ُصلد، وتفاعل الحضور مع العرض الأكروباتي المميز لفعاليات ريد بُل كار بارك دِرفت. في تمام الخامسة من مساء اليوم وفي أجواء احتفالية تم تسليم البطل العماني أحمد العامري درع البطولة، وسط احتفالات كبيرة من محبيه ومحبي اللعبة المثيرة، وفي انتظار نسخة جديدة من البطولة العالمية في الأعوام المقبلة.