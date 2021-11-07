القومية للأنفاق: 250 شركة عالمية تشارك في معرض النقل الذكي | فيديو

قال المهندس عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن معرض النقل الذكي في دورته الرابعة، يهدف إلى التعريف بحجم التطوير في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام.



وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المعرض يهدف أيضا لإتاحة وعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات العالمية طبقا للرؤية المصرية، مردفا: "نهدف إلى تحويل كل وسائل النقل الجماعي إلى نقل أخضر مستدام".



وأشار المهندس عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن هناك 250 من كبرى الشركات الدولية الكبري في مجال النقل، تشارك في المعرض الرابع للنقل الذكي المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح أن: مشروع المونوريل من أطول وأكبر مشروعات القطارات الكهربائية التي تنفذ على مستوى العالم، متابعا: كل مشروعات القطارات ذات الجر الكهربائي صديقة للبيئة وهو ما تتجه مصر إلى التوسع في استخدامه.