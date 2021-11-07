برلماني: تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء يحقق الانضباط في الشارع

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض في غاية الأهمية، موضحا أن الشارع شهد الفترة الأخيرة مشاهد أوجعت القلوب، مثل الجريمة البشعة التي في محافظة الإسماعيلية، ثم جريمة الإسكندرية وقتل مجرم لوالديه وذبحهما.

ونوه “البلشي”، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، بأن هذه الأعمال الغريبة على مجتمعنا من قتل وبلطجة وتهديد في وضح النهار، يستلزم من الجميع الانتباه والعمل على حل هذا الأمر ووضع حلول من شأنها الحد من الظاهرة سواء بتغليظ العقوبات أو بعمل حملات توعية للمواطنين.



وتابع عضو مجلس الشيوخ النائب احمد البلشي أن تغليظ العقوبة لتصبح مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء، سيحد بشكل كبير من انتشار هذه الأسلحة مما يحقق انضباط بالشارع المصري.

وأكد النائب أحمد البلشي على أن مشروع القانون المعروض، سيضمن تطبيق عقوبات رادعة على كل من يخالف أحكامه خاصة بعد أن أصبحت الأسلحة فى متناول العابثين بالأمن العام والمتسببين في ترويع المواطنين.

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصرى وأمين عام الحزب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء.

وذكر أحمد مهني فى المذكرة التفسيرية للقانون أن الدستور نص فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".



كما نصت المادة 86 من الدستور المصرى على أن "الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.

