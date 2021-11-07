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برلمان

عز الدين: رعاية الرئيس لمعرض النقل الذكي يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع

الخبير الإستراتيجي
الخبير الإستراتيجي حاتم عز الدين

أشاد حاتم عز الدين، الخبير الإستراتيجي وأمين التواصل الجماهيري بحزب حماة الوطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي يعقد تحت شعار  "الطريق إلى 2030"، مؤكدا أهمية هذا المعرض في تبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، الذي شهد طفرة هائلة في عهد الرئيس السيسي.


وعدد عزالدين في بيان له، فوائد هذا المعرض الدولي خاصة في ظل مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها، موضحا أن معرض النقل الذكي فرصة لترويج وتسويق إنجازات الدولة في مجال النقل خلال السنوات الماضية، فضلا عن توضيح استراتيجية الدولة للتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وتابع أن المعرض أيضا يتيح الفرصة للشركات المحلية والعالمية للمشاركة فى مشروعات تكنولوجيا النقل وعرض قدراتها وما آلت إليه من تطور فى هذا المجال والخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء، للاستفادة من هذا التطور فى مجال النقل، مؤكد أن رعاية الرئيس السيسي لهذه الدورة ومشاركته بها دليل دعم الدولة لقطاع النقل خاصة الذكي.

 

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى، افتتح صباح اليوم الأحد، معرض النقل الذكي الذى يقام بعنوان "الطريق إلى 2030"، حيث تفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة وأجنحة عدد من الوزارات واستمع لشرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها القطارات المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

كما استمع الرئيس السيسي إلى عروض تفصيلة للموقف التنفيذي لمشروعات النقل والمواصلات خاصة محطات القطار الكهربائي والمونوريل «مونوريل العاصمة الإدارية- مونوريل 6 أكتوبر»، والتى تعد وسيلة جديدة للنقل الجماعي لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب وتستهدف تلك الوسيلة الجديدة تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين للعاصمة الإدارية.

النقل الرئيس السيسي الكهرباء السكك الحديدية القطارات

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