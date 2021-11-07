انفجار ينسف مقهى بالكامل في كازاخستان.. فيديو

هز انفجار عنيف بلدة أكتاو بكازاخستان عندما نسف مقهى مكونًا من طابقين بالكامل، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزارة الطوارئ أن "انفجارا وقع في ظروف غير معروفة في مقهى من طابقين، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل".

وفي 20 أكتوبر الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، جنوب ألماتي كبرى مدن كازاخستان.

وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، أن مركز الزلزال يقع على الحدود بين كازاخستان وقرغيزستان، على بعد 58 كم جنوب مدينة ألماتي، وتم تسجيله على عمق 5 كيلومترات.