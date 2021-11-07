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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. خبراء: افتتاح السيسي معرض النقل الذكي يجذب الاستثمار ويساعد على توطين الصناعة.. للمرة الأولى فعاليات بطولة العالم دريفت

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبار وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

حسين مصطفى: افتتاح الرئيس لمعرض النقل الذكي يجذب الاستثمار ويساعد على توطين الصناعات

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر ، يعتبر نجاحا لجذب 250 شركة عالمية من 20 دولة  للمشاركة فى العديد من المجالات ، مثل منظومة النقل المصرية بداية من السكة الحديد والسيارات الكهربائية والعاملة بالغاز و الطرق والانفاق والموانئ البرية والبحرية.

 

أحمد زين: معرض النقل الذكي يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بملف الطاقة النظيفة

قال أحمد زين خبير السيارات الكهربائية والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات شحن السيارات، إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، يعكس اهتمام الدولة بملف النقل الذكى.

 

جينيسيس تعلن فوز سيارتها الكهربائية بجائزة "ريد دوت" لفئة تصميم العلامات التجارية

كشفت جينيسيس، عن نجاح سيارتها الكهربائية X Concept في الحصول على جائزة السيارة الأفضل من ريد دوت، وذلك ضمن قسم تصميم العلامات التجارية والمواصلات في فئة تصميم مفهوم السيارة لعام 2021 والتي تنظم تحت إشراف مؤسسة "ديزاين زينترم نوردراين فيستفالن" للتصميم في ألمانيا.

 

شاهد.. للمرة الأولى فعاليات بطولة العالم لدريفت السيارات 2021 في مصر

شهدت بطولة ريد بُل كار بارك دِرفت في نسختها الأخيرة التي أقيمت في ساحة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة، مصر 2021 ، حماسة شديدة من قبل الأبطال المشاركين.

 

أسعار ومواصفات سيارات هافال H6 موديل 2022

طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية هافال ، موديلها الجديد 2022 من طراز H6 ، داخل السوق المحلى المصرى منذ فترة ، ولاقت اقبال كبير من قبل المواطنين على السيارة التى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

 

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