أخبار السيارات.. خبراء: افتتاح السيسي معرض النقل الذكي يجذب الاستثمار ويساعد على توطين الصناعة.. للمرة الأولى فعاليات بطولة العالم دريفت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبار وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر ، يعتبر نجاحا لجذب 250 شركة عالمية من 20 دولة للمشاركة فى العديد من المجالات ، مثل منظومة النقل المصرية بداية من السكة الحديد والسيارات الكهربائية والعاملة بالغاز و الطرق والانفاق والموانئ البرية والبحرية.

قال أحمد زين خبير السيارات الكهربائية والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات شحن السيارات، إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، يعكس اهتمام الدولة بملف النقل الذكى.

كشفت جينيسيس، عن نجاح سيارتها الكهربائية X Concept في الحصول على جائزة السيارة الأفضل من ريد دوت، وذلك ضمن قسم تصميم العلامات التجارية والمواصلات في فئة تصميم مفهوم السيارة لعام 2021 والتي تنظم تحت إشراف مؤسسة "ديزاين زينترم نوردراين فيستفالن" للتصميم في ألمانيا.

شهدت بطولة ريد بُل كار بارك دِرفت في نسختها الأخيرة التي أقيمت في ساحة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة، مصر 2021 ، حماسة شديدة من قبل الأبطال المشاركين.

طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية هافال ، موديلها الجديد 2022 من طراز H6 ، داخل السوق المحلى المصرى منذ فترة ، ولاقت اقبال كبير من قبل المواطنين على السيارة التى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .