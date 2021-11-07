نتائج مميزة لأبطال السباحة بنادى الاتحاد السكندرى في بطولة العالم للأندية

تُوج فريق نادى الاتحاد السكندرى بكأس المركز الثانى فى كأس العالم للأندية فى سباقات البحر (المياة المفتوحة)، وذلك ستمراراً للنتائج الرائعة و المتميزه لأبطال السباحة بنادى الاتحاد السكندرى خلال مشاركتهم في بطولة العالم للاندية للسباحة بالزعانف و التي تقام فاعليتها حالياً بمدينة شرم الشيخ.





كما حقق فريق نادى الاتحاد السكندرى المركز الثالث فى سباق ٤×١ كيلو بحر و يتكون الفريق من : -

السباح _حازم نادر

السباحة _مودة احمد

السباحة _ زينة نافع

| السباح _ يوسف إبراهيم

و كانت اللاعبة جودى الماس قد حققت أمس المركز الثالث في سباق 100 م غوص و كذلك أيضاً حقق أمس اللاعب عمر الكسار المركز الثالث في سباق 50 م مونو

خالص التهانى القلبية لأبطال السباحة بنادى الاتحاد السكندرى

