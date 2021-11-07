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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مريض يروي معاناته من السمنة المفرطة

استشاري: عملية تحويل المسار المصغر تجرى في نصف ساعة.. فيديو

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار المصغر تجرى خلال نصف ساعة، ومن الممكن العودة للمنزل بعد يوم من إجراء العملية، وتفضل في الأوزان الكبيرة التي تزيد عن 160 كيلو.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن عملية تحويل المسار تفضل لمن يعاني من ارتجاع في المريء أو حموضة كبيرة، ومن يعاني من السكر، بدلاً من التكميم، لأن هذه العملية هي الأقوى والأفضل على الإطلاق في علاج هذه الحالات.

وأشار استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن الجراح هو الوحيد القادر على اختيار العملية المناسبة لخفض الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة لخفض الوزن أو لإصلاح فشل الجراحات السابقة.

من جانبة قال طاهر أحمد مرسي، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في المنصورة ويبلغ من العمر 28 عاما ووزنه أكثر من 220 كيلو جراما ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ حيث أن وزنه كان 140 كيلو ثم زاد إلى 160 ثم إلى 180 كيلو ومن ثم أصبح 220 كيلو جرام، مما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائما يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

وأضاف "مرسي"، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم منذ أكثر من عام كامل؛ خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وتابع: "فضلت إجراء حراجة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة وأنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت يها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي".


 

جامعة عين شمس الوزن تكميم المعدة المنصورة مفاصل إطلاق حموضة منال سلامة السمنة المفرطة

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