مصر عشق وديع الصافي.. نجل المطرب راحل: أشكر وزارة الثقافة على مئوية والدي

مئوية وديع الصافي بمهرجان الموسيقى

احتفى مهرجان الموسيقى العربية، اليوم، بمئوية الفنان الراحل وديع الصافي، شارك فيها بالغناء أميرة أحمد، ومعين شريف تلميذ الراحل، وانطوان وديع الصافي بمصاحبة المايسترو سليم سحاب.

وقال معين شريف في تصريحات صحفية: "وديع الصافي كان يوصفني دائما بالابن الروحي، ولي الشرف أن أكون من تلاميذه وأغني اليوم في مصر فهى كانت عشقه ووطنه، وفي الفترة القادمة سيكون لنا لقاءات وحفلات أخرى".

وتابع: “لا أغني كثيرا باللهجة المصرية لأنني لا أتقنها بشكل كبير، ولها أصحابها القادرين على الإبداع بها”.

وأكد معين شريف في بداية فقرته: "أتوجه بالشكر من لبنان الحبيب إلى مصر الغالية ونشكر مصر على اللفتة الكريمة وهى أم الدنيا وأم لبنان وقامت بالواجب تجاه لبنان واتوجه بالشكر لوزارة الثقافة على هذا المهرجان الرائع".

وقدم معين عدد من الأغاني التي أسعدت جمهور الأوبرا، منها: موال ولو، على الله تعود، عندك بحرية، عظيمة يامصر".

وبعدها بدأت فقرة انطوان وديع الصافي وقدم عدد من الأغاني التراثية الشهيرة منها دار يادار، لبنان ياقطعة سما، ياعيني على الصبر، موال، الليل ياليلي، موال شاهين، حب الدنيا بمشاركة الفنانة أميرة أحمد.

وقال في كلمته للجمهور: "أشكر وزارة الثقافة المصرية، فهم أول من أقاموا حفل تأبين للراحل، وأشكرهم على إحياء مئوية وديع الصافي، ووجود الجمهور اليوم معنا بمهرجان الموسيقى هو الحدث التاريخي".

افتتاح مهرجان الموسيقي العربية:

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.

بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة ثم تم تكريم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقار محمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

تلا ذلك الحفل الفنى الذى حمل عنوان لمسة وفاء وشارك خلاله الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف علي آلة الفلوت للحنى حبك واستيقظي يا أمتي من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي الي جانب عدد من أعماله الأخرى منها حبيبي دائما ، ولكن شيء ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة ، يا أمة العرب أداء ريهام عبد الحكيم ، لا اله الا الله أداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح أداء احمد إبراهيم ، بالإضافة الي مختارات من ابداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات