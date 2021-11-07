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برلمان

برلماني: إقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور انطلاقة نحو التنمية

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عبده أبوعايشة عضو مجلس الشيوخ، إن ما تم في المشروع القومي للطرق، وما تمت إقامته من طرق ومحاور حديثة وعصرية في كافة أنحاء الجمهورية، يعد انطلاقة حقيقية نحو التنمية في القرن الـ21 وقفزة لمصر في مجال البنية التحتية، مؤكدا ان الطرق هى عماد التنمية والتبادل التجاري وتسهيل نقل البضائع والسلع وملايين المواطنين.

 

وأشار أبو عايشة في بيان له اليوم، الي توجيهات الرئيس السيسي، بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة وبمسافات متقاربة لتوفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين والمسافرين عليها.

 

وأكد  عضو مجلس الشيوخ أنه تم تنفيذ انجازات ضخمة في مجال الطرق خلال السنوات الماضية، حيث تم تنفيذ 5300 كم بتكلفة 140 مليار جنيه، منها على سبيل المثال لا الحصر ومن المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها، تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم بتكلفة وصلت 7 مليارات جنيه، وتطوير طريق الصعيد- البحر الأحمر، بطول 180 كم بتكلفة مليار جنيه وغيرها من عشرات الطرق في كافة ربوع الجمهورية.

 

وشدد النائب إن المشروع القومي للطرق أحدث نقلة حقيقية في مجال البنية التحتية في البلاد ولم يكن متصورًا أن يكون بهذا الشكل، قائلا: تحيا مصر.

التبادل التجاري الرئيس السيسي توجيهات الرئيس السنوات الماضية مجلس الشيوخ الطرق والمحاور

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