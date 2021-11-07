ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط ليفربول بثلاثية أمام وست هام

حقق فريق وست هام يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل بهزيمة ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2 ، باستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي.

ومع نهاية لقاء ليفربول انتهت مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل ليفربول المركز الرابع بعد خسارة اليوم في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بينما أرتقي وست هام للمركز الثالث برصيد 23 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام وست هام:



1- تشيلسي 26 نقطة

2- مانشستر سيتي 23 نقطة

3- وست هام 23 نقطة

4- ليفربول 22 نقطة

5- آرسنال 20 نقطة

6- مانشستر يونايتد 17 نقطة

7- برايتون 17 نقطة

8- ولفرهامبتون 16 نقطة

9- توتنهام 16 نقطة

10- كريستال بالاس 15 نقطة

11- إيفرتون 15 نقطة

12- ليستر سيتي 15 نقطة