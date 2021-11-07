برنامج لتدريب الكوادر القيادية النسائية بمحافظة القاهرة

نظمت المجموعة العربية للدراسات، فعالية الانعقاد الأول لبرنامج "إعداد الكوادر القيادية النسائية " وذلك بقاعات مركز تنمية الموارد البشرية بالمبنى الإدارى لمحافظة القاهرة .

وبدورها قدمت الدكتورة أمينة فودة المستشار الأكاديمي والادارى للمجموعة، بوضع المادة العلمية بالبرنامج، وتفاعل الحضور من المشاركين وجهات الإشراف مع المادة التي تم عرضها، وتناولت محاور البرنامج حقوق المرأة في المواثيق العربية والدولية وتمكينها في كافة المجالات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة أدوات التأثير القيادي وأساسيات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، ودور الكوادر النسائية في إدارة التغيير التنظيمي.

د.أمينة فودة أثناء إلقاء المادة العلمية للبرنامج

جانب من لقاءات البرنامج

ونتيجة للنجاح الذى حققه الانعقاد الأول سيتم تعميم البرنامج كمبادرة على المستوى القومى بمحافظات مصر.

الحضور من القيادات النسائية أثناء البرنامج التدريبي

حضر اليوم الختامى للبرنامج د. رانيا حسن رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة، والدكتور محمد السيد شريف المدير التنفيذي لمركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر، والدكتور عمرو شحاتة رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للدراسات و عبدالله السيد المنسق العام للمجموعة، المهندس محمد حمدى المنسق الإعلامى للمجموعة، بالإضافة إلى قامات نسائية قيادية من ميادين وقطاعات مختلفة من التعليم العالى والتربية والتعليم والصحة والزراعة والثقافة والقضاء العالى و الصيادلة والهندسة والمحليات والعديد من النقابات والقطاع الخاص والحكومى .

تكريم المشاركات في البرنامج