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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات على 13 الف متر من أملاك الدولة بمطروح

تنفيذ 15 إزالة لتعديات على أراضي الدولة في مطروح

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضى الدولة بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح  في تنظيم حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة أول بأول  وفي المهد .

ونفذ مركز ومدينة مرسى مطروح بالتعاون مع مديرية الأمن حملة إزالة  لعدد 15 قرار إزالة بمساحة 12920 مترا مربعا ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 للحفاظ على أراضي الدولة.

ياتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى الحفاظ على أراضي الدولة وإزالة كافة التعديات مع تنفيذ سلطة القانون .

من ناحية أخرى تابع  محافظ مطروح أعمال قرب الانتهاء من إنشاء مبنى مدرسة التمريض للبنين بعدد ٣ فصول  تحت إشراف مديرية الإسكان  وبالتعاون مع جهود المجتمع المدني.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح دكتور محمد على أن  ذلك في إطار جهود المحافظة لفتح مزيد من المدارس والفصول نظرا للإقبال الكبير على ذلك النوع من التعليم بما يوفر كوادر فنية في مجال التمريض بالمستشفيات لخدمة أهالى مطروح.

إزالة التعديات على أراضى الدولة بمطروح
إزالة التعديات على أراضى الدولة بمطروح
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