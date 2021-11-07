يا حمرا يا قرعة.. محمود المهدى يعلق على انفصاله عن منة عرفة..شاهد

أعلن الفنان محمود المهدي، عن انفصاله عن الفنانة منة عرفة ، وذلك عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وقبل إعلانه بساعات نشر صورة لـ “ بطيخة ” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، وعلق قائلا فين صاحب المثل ده ".

يذكر ان احتفلت الفنانة منة عرفة، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقع انستجرام: "وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير"

وكتب محمود المهدى، قائلا:" الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح ان شاء الله بعد فيلم 666