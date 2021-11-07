العلاج بالمجان.. معهد أبحاث الامراض المتوطنة: مصر تكتب شهادة وفاة فيروس سي

انتشر تقرير علي وسائل التواصل الاجتماعي، يشيد بمجهودات الدولة، في القضاء علي فيروس سي، وإعلان قريبا خلوها من الفيروس، وكتابه شهادة وفاته.

وقال الدكتور باسم عيسي، مدير المعهد القومي لأبحاث الامراض المتوطنة والكبد، إن المعهد له اسهامات عديدة بالمبادرات الصحية والرئاسية.

وأكد عيسي، في تصريحات لصدي البلد ، أن المبادرات الرئاسية للقضاء علي فيروس سي بمبادرة 100 مليون صحة، كان لها مردود كبير للقضاء علي الفيروس.

وأضاف مدير المعهد، أنه كان يتردد 1500 مريض للعلاج علي معهد الكبد يوميا ، وتم علاج ما يزيد عن 60 الف مريض مصاب بفيروس سي، من قبل المعهد بمبادرة 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي.

وأشار عيسي، الي أنه تم عمل الإجراءات الطبية ما قبل وبعد العلاج، والنتائج كانت مرضيه بشكل كبير، وتم عمل تجارب سريرية لكل الادوية المدرجة بالسوق لعلاج فيروس سي، من خلال وحده الأبحاث في المعهد.

وأكد مدير معهد الكبد، ان ادوية فيروس سي المباشرة نسبة نجاحها فوق 98% ولم يظهر منها أي مشاكل طول فتره العلاج، وبالنسبة للحالات المصابة بشكل متقدم اخذت العلاج والذي بدورة أوقف نشاط الفيروس، والتليف الموجد بالمريض يحتاج متابعة عن طريق عياده الكشف المبكر، ويتم عمل الفحص كل 6 اشهر، واذا تم اكتشاف تليف او مشاكل، يتم عمل فحوصات بالأشعة المقطعية، و بالرنين المغناطيسي، علي الكبد لتحديد حاله الكبد وتوجيه المريض بالعلاج المناسب.



ويتوافر علاج لفيروس سي بشكل كبير، خلال حملة 100 مليون صحة، ومعظم المصريين المصابين تم علاجهم من فيروس سي، والباقي الموجود إلا من أصيب حديثا أو لم يأخذ العلاج ، ولا يوجد نقص في علاج فيروس سي.