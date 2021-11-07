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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع محافظ بورسعيد تطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

 استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لبحث تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق التام مع المحافظين لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستخدام الأمثل لتلك المنشآت. من جانبه، قدم محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة لحرصه الدائم ودعمه لمحافظة بور سعيد والطفرة الإنشائية للمنشآت الشبابية والرياضية التي شهدتها المحافظة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ناقش اللقاء الخطوات التنفيذية المتعلقة بإنشاء استاد نادي المصري البوسعيدي وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء إستاد النادي في موقعه الحالي وفق أحدث نماذج التطوير، تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير إستاد بورسعيد الحالي، بالإضافة الي أعمال تطوير مركز شباب إستاد بورسعيد. وتطرق اللقاء أيضاً إلى تطورات إنشاء المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، طبقا لتكليفات القيادة السياسية، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وعدداً من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير ووفق أعلي المعايير الدولية.

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