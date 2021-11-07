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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قانون التخطيط العام يساعد في التحول نحو اللامركزية ويشجع علي الابتكار

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، إن مشروع  قانون التخطيط العام  للدولة جاء متسقا  بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة.

وقال هاشم ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، ان مشروع القانون  يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

واضاف ان القانون يساعد في التحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وأكد نور هاشم ان مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

يذكر ان مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة اليوم ، من حيث المبدأ علي مشروع قانون التخطيط العام للدولة .

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة مجلس الشيوخ وزارة التخطيط

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