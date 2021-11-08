برلماني: التشريع ليس العصا السحرية لحل الأزمات | فيديو

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التشريع ليس العصا السحرية لحل الأزمات.

وأضاف "السجيني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المواطن لم يقتنع حتى الآن بأن البناء المخالف يضره في المقام الأول".

وأوضح أن: "قضية البناء والسكن في مصر أخطر قضية لأنها تفسد كل شيء بعدها"، مضيفا: "سبب وجودد التوكتوك مثلا وتمسك المواطنين به؛ هو البناء العشوائي والشوارع الضيقة".



وأشار إلى أنه: "يجب حصر وترخيص جميع مركبات التوكتوك في مصر كخطوة أولى لتقنين أوضاعها"، موضحا: "هناك مقترحات بإنشاء مواقف مخصصة لمركبات التوكتوك، وخطوط سير محددة، ضمن خطة تقنين أوضاعها".

