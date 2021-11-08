أكبر ناقل بحري بالمنطقة.. استشاري طرق: مصر لديها 2700 كيلو من الشواطئ.. فيديو

قال عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل، إن مصر لديها 2700 كيلو من الشواطئ التي تتيح أن تكون أكبر ناقل بحري بالمنطقة.



وأضاف "نبيل"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الدولة المصرية تسعى نحو تكامل وسائل النقل باستخدام الطاقة النظيفة"، مردفا: "الدولة تشجع دخول القطاع الخاص في مجال وسائل النقل الجماعي بهدف تقيل الازدحام والتلوث".



وأشار: "مصر تنفذ رؤية 2030 - 2050 في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الطرق والنقل ضمن أم شرايين الاستثمار".



وأوضح عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل،: "معرض النقل الذكي في دورية الرابعة يهدف إلى التعريف بحجم التطوير في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدامة".