استشاري صحة نفسية : العالم القادم عالم التكنولوجيا ..فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان استشاري الطب النفسي ، إن النفس البشرية هي محصلة الوظائف العليا في المخ وهذا يعني أن الشخص هو من يحدد من هو من خلال إدارة لهذه العلوم وهذا يساعده علي التعامل مع تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي .

واضاف عمرو سليمان خلال لقائه في برنامج " المشهد " المذاع علي قناه " تن " ، أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في معظم تصرفاتنا ، مؤكدا أن الأعلام والمعلمين يجب عليهم تبسيط العلوم للمواطنين وللطلاب من اجل خلق مجتمع واعي بالتطورات التي تحدث .

واوضح عمرو سليمان ، إن الجميع يجب إلا يخاف من التكنولوجيا ولكن يجب أن يستعدوا لها ، مؤكدا أن العالم القادم هو عالم التكنولوجيا .