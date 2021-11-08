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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء رادع قوي لمروعي المواطنين

النائب ايهاب وهبة
النائب ايهاب وهبة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

أيد النائب إيهاب وهبة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض، لتصبح مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه مؤكدا انها ظاهرة خطيرة ومنتشرة بكثرة وسط جميع طبقات المجتمع.

وأوضح وهبة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" ان الشارع المصري شهد الفترة الأخيرة بعد المشاهد والحوادث الغير مألوفة على المجتمع مثل قتل شخص وذبحة أمام المارة، وتعارك طالبين بالجامعة وتشويه كل منهم الأخر، موضحا ضرورة أن يكون هناك ضوابط تحكم انتشار هذه الأسلحة البيضاء.

ونوه عضو مجلس الشيوخ أن هذه الظاهرة تدق ناقوس الخطر بما يحمله من تهديد لمستقبل شباب غير واعي، يقوم بحمل هذا السلاح بقصد التباهي به، لذلك تجريم حملها وتغليظ العقوبة أمر سيضمن الحد من هذا الأمر بشكل كبير.

وتابع النائب إيهاب وهبة عضو مجلس الشيوخ،  مشروع القانون وتعديلاته ستكون رادع لكل من يفكر في ترويع المواطنين وتخويفهم.

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وتقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصرى وأمين عام الحزب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء.

وذكر أحمد مهني فى المذكرة التفسيرية للقانون  أن الدستور نص فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".


كما نصت المادة 86 من الدستور المصري على أن "الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.
 

مجلس الشيوخ العلاقات الخارجية لجنة العلاقات الخارجية مشروع القانون الشارع المصري

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