اتحاد بوجاتي ريماك يبدأ العمل رسمياً لإنتاج سيارات خارقة مشتركة

بعد الأعلان منذ ما يقارب 4 أشهر عن بدء التعاون بين بوجاتي و ريماك ، بدأ عمل الشركة الجديدة رسمياً على أرض الوقع، و سيقع مقر بوجاتي ريماك في سيفيتا نيديليا بكرواتيا تحت قيادة المدير التنفيذي مات ريماك.

و ستواصل كلاً من بوجاتي و ريماك العمل كعلامة تجارية مستقلة و أصدار سيارات مختلفة خاصة بكل شركة و استمرار امتلاك كلاً منهما لمواقع البيع والإنتاج الخاصة بهم ، و تشتهر كلتا الشركتين بتخصصه في صناعة و أنتاج السيارات الرياضية و السيارات الخارقة و التي تأتي بمواصفات فنية خارقة و تصميمات مذهلة و مبتكرة في عالم السيارات.

و على الرغم من أنتاج كل شركة لسيارات مختلفة إلا أنهما سيعملان معاً للتخطيط وتطوير سيارات مستقبلية و دمج خبرتهما معاً لتقديم ابتكارات مستقبلية قوية ، و صرح ماتي ريماك أنه غاية في الحماس لرؤية ما ستقدمه شركة بوجاتي ريماك الجديدة لصناعة السيارات و الي اي مدى سيعملون على تطوير سيارات و تقنيات رياضية جديدة ومبتكرة.

و تضم القائمة الهيكلية للمستثمرين في بوجاتي ريماك شركات ومستثمرين آخرين مثل بورشه و ريماك و هيونداي ، و تمتلك ريماك نسبة 52% بينما تمتلك بورشة نسبة 45% ، و بالتالي ستكون الادارة في يد مجموعة ريماك و سيكون ماتي ريماك المدير التنفيذي بينما سيضم مجلس الادارة أعضاءاً من شركة بورشة الألمانية.

وسيضم الهيكل الوظيفي لبوجاتي ريماك عدد 435 موظف ، 300 منهم في مدينة زغرب الكرواتية و 135 في مقر بوجاتي في فرنسا و سيعمل 180 آخرين في مدينة فولفسبورج في ألمانيا ضمن فريق التطوير التابع لمجموعة فولكسفاجن المالكة لشركة بوجاتي.