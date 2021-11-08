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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اتحاد بوجاتي ريماك يبدأ العمل رسمياً لإنتاج سيارات خارقة مشتركة

اتحاد بوجاتي ريماك
اتحاد بوجاتي ريماك يبدأ العمل رسمياً لانتاج سيارات خارقة

بعد الأعلان منذ ما يقارب 4 أشهر عن بدء التعاون بين بوجاتي و ريماك ، بدأ عمل الشركة الجديدة رسمياً على أرض الوقع، و سيقع مقر بوجاتي ريماك في سيفيتا نيديليا بكرواتيا تحت قيادة المدير التنفيذي مات ريماك.

و ستواصل كلاً من بوجاتي و ريماك العمل كعلامة تجارية مستقلة و أصدار سيارات مختلفة خاصة بكل شركة و استمرار امتلاك كلاً منهما لمواقع البيع والإنتاج الخاصة بهم ، و تشتهر كلتا الشركتين بتخصصه في صناعة و أنتاج السيارات الرياضية و السيارات الخارقة و التي تأتي بمواصفات فنية خارقة و تصميمات مذهلة و مبتكرة في عالم السيارات.

و على الرغم من أنتاج كل شركة لسيارات مختلفة إلا أنهما سيعملان معاً للتخطيط وتطوير سيارات مستقبلية و دمج خبرتهما معاً لتقديم ابتكارات مستقبلية قوية ، و صرح ماتي ريماك أنه غاية في الحماس لرؤية ما ستقدمه شركة بوجاتي ريماك الجديدة لصناعة السيارات و الي اي مدى سيعملون على تطوير سيارات و تقنيات رياضية جديدة ومبتكرة.

و تضم القائمة الهيكلية للمستثمرين في بوجاتي ريماك شركات ومستثمرين آخرين مثل بورشه و ريماك و هيونداي ، و تمتلك ريماك نسبة 52% بينما تمتلك بورشة نسبة 45% ، و بالتالي ستكون الادارة في يد مجموعة ريماك و سيكون ماتي ريماك المدير التنفيذي بينما سيضم مجلس الادارة أعضاءاً من شركة بورشة الألمانية.

وسيضم الهيكل الوظيفي لبوجاتي ريماك عدد 435 موظف ، 300 منهم في مدينة زغرب الكرواتية و 135 في مقر بوجاتي في فرنسا و سيعمل 180 آخرين في مدينة فولفسبورج في ألمانيا ضمن فريق التطوير التابع لمجموعة فولكسفاجن المالكة لشركة بوجاتي.

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