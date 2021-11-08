حبس شخصين أشعلا النيران في سيارة مواطن بمدينة نصر

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامها باشعال النيران في سيارة مواطن بمدينة نصر

كان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مواطن بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم ، ونتج عن ذلك إحتراقها بالكامل .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين، بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وبإستدعاء مالك السيارة إتهمهما بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.