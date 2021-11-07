الموسيقار هشام نزيه يكشف أهمية عمله في موكب المومياوات الملكية | فيديو

قال الموسيقار هشام نزيه ، إن عملي في موكب المومياوات الملكية لم يكن اصعب عمل ولكنه كان اهم عمل في حياتي العملية والمهنية ، مؤكدا انه لم يشعر بصعوبة هذا العمل وكانت الأمور تسير بشكل بسيط .

واضاف هشام نزية خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، أن موسيقي المومياوات الملكية عملت عليها لمدة سنه مؤكدا انه قام بتلحين الأغنية في البداية ولم اكن اعرف ما هي كلمات الأغنية وبعدها قررنا وضع الكلمات المصرية القديمة علي اللحن .

وجاء تكريم «نزيه» في افتتاح الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور ضيفة شرف المهرجان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والباحثين في مجالات فنية متنوعة من مصر وعدة دول عربية.



وأهدى المهرجان هذه الدورة إلى الموسيقارين الكبيرين جمال سلامة وعبده داغر، واللذين توفيّا خلال العام الجاري، ويقدم حفل الافتتاح مختارات من مؤلفاتهما الموسيقية.



وألف هشام نزيه الموسيقى الدرامية لأكثر من 40 عمل سينمائي وتلفزيوني، وتُوجت أعماله بـجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018 تقديراً لتميز مسيرته، ليصبح أول موسيقي ينال هذه الجائزة.