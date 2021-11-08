مدير المعامل المركزية: لم نصرح لأي معمل خاص بعمل شهادات مسحات كورونا للسفر.. فيديو

أكدت الدكتورة نانسي الجندي، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة، أن المعامل المركزية مع بداية جائحة كورونا في شهر فبراير 2020 تنتهج سياسة فتح معامل في المحافظات كلها بسبب التكدس في المعامل المركزية، قائلة: "وصلنا الأن إلى 60 معمل بمتوسط معملين في كل محافظة وكفاءتها عالية".

وأضافت الدكتورة نانسي الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن المعامل المركزية تجري تدريب باستمرار للعاملين ويوجد أحدث الأجهزة الموجودة على مدار اليوم للتحليل لمصر، لافتة إلى أن هناك 34 معمل من الـ60 مختصة بشهادات السفر لمسحات كورونا المختومة.

وعن عدد المعامل الخاصة الحاصلة على تصريح لاستخراج شهادات كورونا للمسافرين، ردت قائلة: "ولا معمل خاص حصل على تصريح أنه يعمل شهادات سفر من وزارة الصحة، والمعامل المركزية فقط هي اللي معتمدة، ولم نصرح لأي معمل خاص بعمل شهادات السفر بعد مسحة كورونا والمكان المعتمد الوحيد لشهادات السفر وخلو المسافر من كورونا هي معامل وزارة الصحة"، موضحة أن دقة المسحة من 65 الى 70% والتشخيص يعتمد على الكشف الطبي والمسحة معا.