الحبس سنتين بدلا من 3 أشهر.. النواب تطالب بتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض

علق النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، المطالبة بتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض، قائلا: الفترة الماضية شهدنا انتشار كبير لجرائم وحوادث قتل باستخدام السلاح الأبيض، مثل مذبحة الإسماعيلية وغيرها من الحوادث والمواقف، ولذلك قررنا أن نطالب بتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض.

وقال "أحمد مهني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن الدولة ومجلس النواب مطالبين بحماية الشعب ويوجد نص بالدستور يلزم الدولة بحماية المواطنين، متابعا: عقوبة حمل السلاح الأبيض كانت حبس لمدة 3 أشهر وتوقيع غرامة تصل إلى 500 جنيه وبحد أقصى 5 آلاف.

وأضاف، أطالب بتعديل وتغليط العقوبة لتصبح مدتها لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وذلك لردع المجرمين.



وأوضح أطالب وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم بتدريس مادة قيم احترام الآخر، مشددا على أن الدولة لن تسمح بترويع المواطنين ابدا.



