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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد : محمود علاء لا يتحمل مسئولية هدف أفشة

محمود علاء
محمود علاء

أكد نادر السيد حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق أن محمود علاء مدافع الزمالك يتعرض لهجوم غير مبرر رغم أنه يملك الخبرات التي تساعده على خوض المباريات الكبرى.

وأوضح نادر عبر برنامج البريمو بقناة ten أن محمود علاء أجاد في عدة مباريات ومنها نهائي الكونفدرالية مؤكداً أن علاء لا يتحمل مسؤولية هدف الأهلي الذي سجله محمد مجدي أفشة في نهائي القرن.

وأشار إلى أن علاء حاول تشتيت الكرة وهو خارج منطقة الجزاء ومن الطبيعي أن تصل اللعبة بشكل أقل قوة ولكن الخطأ الأكبر كان من أشرف بن شرقي لعدم تعطيل أفشة عن التسديد.

وحقق الأهلي فوزا تاريخيا على الزمالك بنتيجة (5-3) في مباراة الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز التي احتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري طفيف.

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

الأهلي تقدم بثلاثية عن طريق أبو جبل في مرماه، وعلي معلول في الدقيقة 20 ومحمد شريف في الدقيقة 25، قبل أن يقلص مصطفى فتحي الفارق بهدف في الدقيقة 51 ليرد الأهلي بالرابع والخامس عن طريق أليو ديانج في الدقيقة 53، ومعلول في الدقيقة 65، ليسجل الزمالك هدفي تقليص الفارق عن طريق زيزو في الدقيقة 80 وبنشرقي في الدقيقة 90، لتشهد القمة تسجيل 8 أهداف.

 

نادر السيد محمود علاء الزمالك الكونفدرالية محمد مجدى افشة الدوري المصري الممتاز

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