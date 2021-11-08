إيران تكشف حقيقة استدعاء سفيرها لدى فيتنام

أكدت وكالة فارس الإيرانية على عدم صحة الأنباء حول تسليم فيتنام مذكرة احتجاج للسفير الإيراني في هانوي، على خلفية احتجاز طهران ناقلة نفط فيتنامية.

وقالت مصادر إلى الوكالة الإيرانية إن السلطات الفيتنامية دعت السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية الفيتنامية للاستفسار حول ناقلة النفط المحتجزة في مرفأ بندر عباس فقط.

وكانت فيتنام أعلنت عن إجراء محادثات مع إيران لحل مشكلة الناقلة بأسرع وقت ممكن.

وأفادت فرانس برس أن السلطات الفيتنامية استدعت السفير الإيراني لدى هانوي وقدمت له مذكرة احتجاج على خلفية احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة في بحر عمان قبل أيام.