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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ستاد الأهلى علي رأس أولويات قائمة الخطيب

قائمة الخطيب
قائمة الخطيب

كشفت قائمة محمود الخطيب التي تخوض سباق الانتخابات المقرر لها 26 نوفمبر الجاري ‏عن مخطط ، لاستمرار الثورة الانشائية في فروع النادى الاربعة خلال السنوات المقبلة، وعلي رأسها ملف استاد الأهلي الذي يعد حلمًا مشتركا لأعضاء النادي وجماهيره وعشاقه في كل مكان.‏


وأكدت قائمة الخطيب في حديثها مع أعضاء النادى  خلال جولاتها الانتخابية ، أن ملف الانشاءات سيكون علي رأس أولويات المجلس إلى جانب ملف الخدمات ‏لمواصلة الثورة الهائلة التي يشهدها النادي والتي نجحت في إحداث نقلة جديدة للأهلي بما ‏يتواكب مع النهضة التي تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة.‏


وتحدث أعضاء قائمة الخطيب، مع أعضاء الأهلي عن  أن فرع التجمع الخامس سيمثل طفرة كبيرة سواء من خلال المنشأت أو الخدمات ‏وسيحظي بكل اهتمام في المرحلة المقبلة  خاصة وانه قد تم تصميمه بما يتناسب مع الأندية العالمية .
تعهدت قائمة الخطيب، بمواصلة العمل ‏والتطوير في مقر النادي وفروعه  لتحديث وتطوير المنافذ الخدمية والترفيهية للاعضاء وأسرهم ،بما يليق بمكانة وأهمية عضو الجمعية العمومية.


ويركز برنامج قائمة الخطيب ،بشكل خاص علي تعظيم  موارد النادي المالية والعقارية والإهتمام بقطاعات ‏النادي الرياضية لتواكب المستوى العالمي من خلال الشركات الثلاث التي تم اطلاقها مؤخرا و الإستعانة بأفضل الخبرات والكوادر ‏التي تحقق أهداف الأهلي خلال المرحلة المقبلة.


وتضم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم 26من نوفمبر الجارى كل من لعامري فاروق مرشحًا لمنصب نائب الرئيسوخالد مرتجي لأمانة الصندوق ،وللعضوية فوق السن:طارق قنديل - محمد سراج الدين - محمد الدماطي - مهند مجدي - محمد شوقي - محمد الغزاوي - حسام غالي وتحت السن:محمد الجارحي - مي عاطف.

محمود الخطيب استاد الأهلي محمد سراج الدين لعامري فاروق محمد شوقي

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