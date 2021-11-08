سيماف تنتهي من 80 % من أعمال تطويرها.. وتشارك بـ 50 % من إنتاج عربات القطار المحلي

سيماف تنتهي من تطوير80% في المعدات أو البنية التحتية والرقمنة

مصنع "سيماف" يشارك في إنتاج مترو الانفاق

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، والذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة، وتنظمه وزارة النقل في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

واستمع الرئيس السيسي، خلال جولته داخل أجنحة المعرض الذي انطلق تحت شعار "الطريق إلى 2030"، بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها، إلى شرح تفصيلي لتطوير مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع لمهمات السكك الحديدية، حيث تم الوصول في أعمال التطوير إلى نسبة 80% سواء في المعدات أو البنية التحتية والرقمنة، بالإضافة إلى العاملين في المصنع.



واشترك مصنع "سيماف" في إنتاج مترو الانفاق اعتبارا من الخط الأول والثالث بالتعاون "هيونداي الكورية" حيث تمت المشاركة في إنتاج في الخط الثاني بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية.



وشاهد الرئيس السيسي أحد نماذج - "الماكيت" - لعربات القطارات المنتجة داخل مصنع "سيماف"، حيث يصل الإنتاج المحلي في عربات البضائع إلى 80%؛ بينما عربات الركاب تصل إلى 50%.