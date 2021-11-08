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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مي عاطف: لدي برنامج متكامل لتطوير ألعاب الماء.. وسعيدة بدعم أسرة السباحة

العامري فاروق
العامري فاروق

أعربت مي عاطف المرشحة لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن بقائمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي؛  عن سعادتها بالدعم الكبير الذي تواجهه من أسرة السباحة بالنادي خلال جولاتها وسط أعضاء الجمعية العمومية بالنادي في مختلف فروعه.

وقالت مي عاطف: “سعيدة جدا بالدعم والروح الإيجابية التي اكتسبها من ثقة الأعضاء خلال جولاتي وتحديدا أسرة السباحة بالنادي الذين يلتفون حولها بالدعم الكبير كونها احد أبطال السباحة بالنادي الأهلي”.

وأضافت مي عاطف: حلمي الآن أصبح السعي دائما أن أكون على قدر الثقة والمسؤولية التي اجدها في دعم أعضاء الجمعية العمومية وأسرة السباحة بالنادي لترشحي من خلال حل كل مشاكلهم والعمل على تطوير كافة ألعاب الماء.

وأكدت مي عاطف، أنها وكل أعضاء قائمة الكابتن الخطيب اتفقوا على إطار عام هدفه تطوير كافة الألعاب في النادي ومن خلاله سيكون هناك برنامج شامل للعمل على تطوير  العاب الماء في الأهلي بمختلف المراحل السنية.

واتمت مي عاطف تصريحاتها: “سعيدة بالعمل ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب خصوصا ان شعار الحملة هو فريقنا واحد هدفنا واحد هو ترجمة حقيقية لما تشهده القائمة من أجواء تعبر عن هذا الشعار وتعمل لخدمة مستقبل النادي وأهدافه في شتى المجالات وجوانب النادي”.

مي عاطف النادي الأهلي محمود الخطيب الجمعيه العموميه انتخابات الاهلي

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