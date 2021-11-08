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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن الوحدة.. شاهد آخر ما كتبه صلاح عبد الله عبر تويتر

صدى البلد

نشر الفنان صلاح عبد الله قصيدة جديدة قد ألفها، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب  صلاح عبد الله: "#الوِحدة ضجة ملهاش أي صوت، الوحدة غولا لابسة توب عنكبوت، الوحدة حفرة من السكون والسكوت، الوحدة خوف، الوحدة موت، الوحدة مِش بس حالة..الوحدة إحساس، ممكن يصاحبك حتى وإنت وسط الناس.. ربنا يكفينا ويكفيكم شر الإحساس بالوحدة(كتبتها السنة اللي ماتت اللي فاتت)".

 

تصريحات صلاح عبد الله

 

يذكر ان حل الفنانان صلاح عبد الله  وسليمان عيد ضيفين فى برنامج “سهرانين “المذاع على قناة "اون" .


وعرض الفنان أمير كرارة صورة للفنان صلاح عبد الله تجمعه بأبنائه و أحفاده.

 

وعلق صلاح عبد الله على الصورة قائلا: " ثلاث بنات و حفيدة و حفيد ، دنيا جابتلى الحفيدة كرمة، و شروق جابتلى الحفيد مراد و جنى آخر العنقود  رايحة ثانية ثانوى تمت ١٦ سنة ".

 

و من جانبه داعب الفنان سليمان عيد الفنان صلاح عبد الله  معقبا على الصورة " انت ده اللى قاعد لابس اخضر ".

 

وأضاف صلاح عبد الله أنه شعر بالسعادة عندما أخبرته زوجته عندما عادت إلى البيت بعد زيارة الطبيب بأنها سوف تنجب فتاة للمرة الثالثة.


وتابع قائلا: "قلتلها مالك ولقيت عينيها مرغرغة قلتلها قالك بنت، يعنى بدل النعمة بقوا ثلاث نعم ".

 

قصيدة صلاح عبد الله صلاح عبدالله التواصل الاجتماعي برنامج الفنان صلاح عبد الله سليمان عيد أمير كرارة

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